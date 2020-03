“بن دبكة” يوجه رسالة لبلماضي بعد تألقه في السعودية

متوسط ميدان فريق الفتح السعودي قال في حوار مع موقع “ديزاد فووت”:”كل لاعب طموح يهدف لتقمص ألوان المنتخب الوطني خاصة في ظل تواجد الناخب الوطني جمال بلماضي”.

وأضاف:”بلماضي منح الشعب الجزائري فرحة كبيرة عندما قاد الخضر للتتويج بكأس أمم إفريقيا التي أُقيمت بمصر صيف 2019″.

وختم:”ليس من السهل التواجد في المنتخب مع وجود لاعبين كبار في وسط الميدان لكن يبقى هدفي الرئيسي وهدف أي لاعب كرة قدم”.

🎙️ Sofiane Bendebka, in a @dzfoot interview with our @bylka613_ : "Every ambitious player aims to play in the national team, especially now with coach Djamel Belmadi, who honored us by winning #AFCON2019 after a long wait. However, it's not easy but it's a goal for every player." pic.twitter.com/4AF7ujocMs

