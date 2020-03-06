“بن دبكة” يوجه رسالة لبلماضي بعد تألقه في السعودية

آبدى اللاعب الجزائري “سفيان بن دبكة” تحمسه مُجددا للعودة إلى المنتخب الوطني واللعب تحت إشراف المدرب “جمال بلماضي”.

متوسط ميدان فريق الفتح السعودي قال في حوار مع موقع “ديزاد فووت”:”كل لاعب طموح يهدف لتقمص ألوان المنتخب الوطني خاصة في ظل تواجد الناخب الوطني جمال بلماضي”.

وأضاف:”بلماضي منح الشعب الجزائري فرحة كبيرة عندما قاد الخضر للتتويج بكأس أمم إفريقيا التي أُقيمت بمصر صيف 2019″.

وختم:”ليس من السهل التواجد في المنتخب مع وجود لاعبين كبار في وسط الميدان لكن يبقى هدفي الرئيسي وهدف أي لاعب كرة قدم”.