بن دبكة يوقع رسميا في الحزم السعودي

أعلن نادي الحزم السعودي، اليوم الأحد، تعاقده رسميًا مع الدولي الجزائري سفيان بن دبكة، في إطار تدعيم صفوف الفريق استعدادًا لخوض منافسات الموسم الجديد من دوري روشن السعودي.

ورحّب النادي السعودي بلاعبه الجديد عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، من خلال مقطع فيديو، أرفقه بعبارة: “الآن تتضح الصورة.. سفيان بن دبكة حزماوي”، معلنًا بذلك إتمام الصفقة بشكل رسمي.

وفضّل بن دبكة البقاء في الدوري السعودي بعد نهاية تجربته مع نادي الفتح، الذي دافع عن ألوانه منذ صيف 2019، عقب انتقاله من مولودية الجزائر، حيث قدم مستويات مميزة على مدار مواسم، جعلته من أبرز لاعبي خط الوسط في البطولة.

ويأمل الحزم في الاستفادة من الخبرة الكبيرة التي اكتسبها خريج أكاديمية نصر حسين داي في الملاعب السعودية، من أجل تعزيز وسط الميدان والمساهمة في تحقيق أهداف الفريق خلال الموسم المقبل.