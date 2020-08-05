بن دبكة: “8 مباريات في 35 يوم سيكون مشوار ماراطوني لضمان البقاء”

تحدث الدولي الجزائري سفيان بن دبكة، لا عب الفتح السعودي، عن العودة للمنافسة، والمشوار الذي ينتظر فريقه في سعيه لضمان البقاء هذا الموسم.

وصرح بن دبكة للصحافة السعودية: “سنخوض 8 مباريات في 35 يوم، ما يعتبر مشوار ماراطوني، وعلينا أن نحسن توزيع مجهوداتنا خلاله”.

وأضاف: “المهم بالنسبة لنا مواصلة حصد النقاط، من أجل تحقيق الهدف بنهاية الموسم وهو ضمان، لذا علينا التعامل مع المباريات المتبقية علة أنها نهائيات”.

وتابع سفيان بن دبكة: “تنتظنا مبااة صعبة، في الجولة المقبلة أمام نادي الهلال، الذي يسعى لحسم اللقب، ومن جهتنا سنلعب من أجل تعزيز رصيدنا بثلاثة نقاط جديدة”.