بن دبكة هدافاً ويقود الفتح لأول فوز في دوري روشن منذ ثلاث جولات

قاد متوسط ميدان المنتخب الوطني، سفيان بن دبكة، اليوم الجمعة، ناديه الفتح. لتحقيق أول فوز منذ ثلاث جولات في دوري روشن السعودي،

وذلك خلال مواجهة الاتفاق، في إطار الجولة الـ20 من دوري روشن. بنتيجة هدفين مقابل هدف.

وشارك لاعب الخضر، في كامل أطوار المواجهة، وسجل الهدف الثاني لصالح فريقه في اللقاء. عند الدقيقة الـ45+.

ومنح بن دبكة بهذا الهدف، ثلاث نقاط ثمينة لصالح فريقه الذي رفع رصيده إلى 13 نقطة في المركز الأخير في سلم الترتيب. وهو أول فوز بعد خسارة أمام الأهلي. وتعادل أمام القادسية وخسارة أمام النصر.

للإشارة، بلغ سفيان بن دبكة، خامس أهدافه هذا الموسم مع ناديه الفتح في دوري روشن، خلال 19 مباراة، ليحتل صدارة هدافي فريقه لحد الآن.