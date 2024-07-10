بن دريس:”سعيد بعودتي إلى الوفاق”

عبر المدرب رضا بن دريس، اليوم الأربعاء، عن سعادته بالعودة للإشراف على العارضة الفنية، لنادي وفاق سطيف.

وصرح المدرب بن دريس، اليوم الأربعاء، خلال الندوة الصحفية التقديمية بمقر نادي وفاق سطيف:”أنا جد سعيد بعودتي لفريقي”.

وأضاف المدرب بن دريس:”أشكر مسؤولي مؤسسة سونلغاز على الثقة التي وضعوها في شخصي، ومجيئي لوفاق سطيف لإعادة بريقه”.

للإشارة، سبق للمدرب، رضا بن دريس، الإشراف على العارضة الفنية لوفاق سطيف، كمدرب ومساعد مدرب سنة 2022.