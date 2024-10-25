بن دريس: “أتأسف لأنصارنا بالخسارة أمام السياسي وسنفكر في لقاء الشلف”

أبدى مدرب وفاق سطيف رضا بن دريس تحسره الكبير لتضييع النقاط الثلاث في مواجهة شباب قسنطينة بملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة. التي انتهت بهدفين مقابل هدف واحد لصالح “السياسي”.

وقال رضا بن دريس خلال الندوة الصحفية عقب المباراة: “المباراة لم تكن سهلة، واجهنا فريق شباب قسنطينة الذي دخل بمعنويات مرتفعة. فقد ضغط علينا واستغل الهفوات في الوسط والدفاع”.

كما أضاف مدرب وفاق سطيف: “عرفنا كيفية العودة في اللقاء لكن الخصم باغتنا، كانت هناك ركلة جزاء مشكوك في أمرها. بوحلفاية أخطأ امام مهاجم فريقنا، وأظن أنه كانت هناك ركلة جزاء”.

وختم بن دريس: “سيطرنا في الوسط واستحوذنا على القذكرة دون خلق فرص كبيرة، أشكر اللاعبين وأتأسف للأنصار، وأؤكد أننا سنبدأ التفكير في مباراة أولمبي الشلف”.

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