بن دريس: “بعض المسيرين السابقين للوفاق يسعون لتحطيم الفريق”

فتح مدرب وفاق سطيف، رياض بن دريس، النار على بعض المسيربن السابقين للفريق، مؤكدا سعيهم لزعزعة استقرار النادي.

وصرح بن دريس، للإذاعة الوطنية: “هناك بعض المسيريين السابقين يعملون على الاخلال بالنظام، وتحطيم الفريق الحالي بهدف ضمان عودتهم للنادي”.

كما أضاف: “حاليا نحن نركز على مباراتنا المقبلة، لكن سيحين الوقت الذي نكشف فيه هؤلاء الأشخاص بالأسماء”.

وتابع رضا بن دريس: “أنصار الفريق رغم عدم رضاهم عن النتائج المسجلة، إلا أنهم واعون بما يحدث، ونتمنى أن يتحلو بالعقلانية، لتفادي ما لا يحمد عقباه”.