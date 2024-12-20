بن دريس: “بعض المسيرين السابقين للوفاق يسعون لتحطيم الفريق”
بقلم كريم تيغرمت
فتح مدرب وفاق سطيف، رياض بن دريس، النار على بعض المسيربن السابقين للفريق، مؤكدا سعيهم لزعزعة استقرار النادي.
وصرح بن دريس، للإذاعة الوطنية: “هناك بعض المسيريين السابقين يعملون على الاخلال بالنظام، وتحطيم الفريق الحالي بهدف ضمان عودتهم للنادي”.
كما أضاف: “حاليا نحن نركز على مباراتنا المقبلة، لكن سيحين الوقت الذي نكشف فيه هؤلاء الأشخاص بالأسماء”.
وتابع رضا بن دريس: “أنصار الفريق رغم عدم رضاهم عن النتائج المسجلة، إلا أنهم واعون بما يحدث، ونتمنى أن يتحلو بالعقلانية، لتفادي ما لا يحمد عقباه”.
رابط دائم : https://nhar.tv/wVok2