بن دريس: “تعادلنا أمام شبيبة القبائل كان منطقيا”

أبدى مدرب وفاق سطيف، رضا بن دريس، رضاه عن تعادل فريقه أمام شبيبة القبائل، بالنظر للظروف التي سبقت هذه المواجهة.

وصرح بن دريس، للموقع الرسمي للوفاق: “النتيجة كانت منطقية بالنظر لمجريات المباراة والتكافؤ في الأداء بين الفريقين”.

كما أضاف: “كنا نتوقع أن يواجه فريقنا صعوبات بدنية، بالنظر لسفريتنا الشاقة إلى جنوب افريقيا، وهو ما لاحظناه فوق الميدان”.

وتابع رضا بن دريس: “اصطدمنا بفريق جد منظم من الناحية الدفاعية، والتعادل ليس مخيبا بالنسبة لنا”.