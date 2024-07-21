بن دريس: “تنقصنا ثلاث صفقات لغلق الميركاتو الصيفي للفريق”
بقلم كريم تيغرمت
تحدث المدرب الجديد لوفاق سطيف، رضا بن دريس، عن الميركاتو الصيفي للفريق، مؤكدا سعيهم لحسم ثلاث صفقات أخرى قبل غلق القائمة.
وصرّح بن دريس، للصفحة الرسمية لوفاق سطيف: “نحن نعمل بهدوء، وعقلانية لدراسة كل كبيرة وصغيرة، فيما تعلق بنقائص الفريق من ناحية التعداد”.
كما أضاف: “تقريبا التعداد الحالي للفريق متكامل بنسبة 90%، ونسعى لحسم ثلاثة صفقات أخرى لاتمام التعداد بصفة نهائية، والذي سيكون مكون بنسبة 50% من لاعبي الموسم الماضي”.
وختم المدرب رضا بن دريس: “أتمنى أن يكون أنصارنا سندا لنا، في الوقت الحالي، وأن يضعوا كامل ثقتهم فينا، وأتمنى أن لا نخيب أمالهم”.
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