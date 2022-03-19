بن دريس: “حققنا هدفنا ببلوغ ربع نهائي رابطة الأبطال”
بقلم كريم تيغرمت
ثمن مدرب وفاق سطيف، رضا بن دريس، فوز فريقه على حساب حورية كوناكري، وضمانه التأهل لربع نهائي رابطة الأبطال.
وصرح بن دريس: “تمكنا من ضمان تأهلنا لربع نهائي رابطة الأبطال، بفضل الفوزين المتتالين بـ”5 جويلية””
كما أضاف مدرب الوفاق: “حذرت لاعبينا منذ البداية من قوة خطي وسط الميدان وهجوم فريق حورية كوناكري”
وتابع رضا بن دريس: “الحمد لله تمكنا من تحقيق هدف الفري بضمان التأهل، وبلوغنا الدور الربع النهائي”.
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