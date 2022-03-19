بن دريس: “حققنا هدفنا ببلوغ ربع نهائي رابطة الأبطال”

ثمن مدرب وفاق سطيف، رضا بن دريس، فوز فريقه على حساب حورية كوناكري، وضمانه التأهل لربع نهائي رابطة الأبطال.

وصرح بن دريس: “تمكنا من ضمان تأهلنا لربع نهائي رابطة الأبطال، بفضل الفوزين المتتالين بـ”5 جويلية””

كما أضاف مدرب الوفاق: “حذرت لاعبينا منذ البداية من قوة خطي وسط الميدان وهجوم فريق حورية كوناكري”

وتابع رضا بن دريس: “الحمد لله تمكنا من تحقيق هدف الفري بضمان التأهل، وبلوغنا الدور الربع النهائي”.