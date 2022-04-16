بن دريس: “سأفصل في مستقبلي مع الوفاق خلال اليومين المقبلين”

تحدث مدرب وفاق سطيف، رضا بن دريس، عن مستقبله مع الفريق، عقب التعثر الأخير في رابطة الأبطال، أمام الترجي التونسي.

وقال بن دريس، في هذا الخصوص: “مسؤولي الفريق والإدراة قررو الاستنجاد بمدرب جديد، وهو ما تم مؤخرا”.

كما أضاف: “من حق الإدارة التفكير في مصلحة الفريق، من جهتي أرحب بالمدرب الجديد، وسأحدد مصيري في اليومين المقبل”.

يذكر أن رضا بن دريس، حقق عدة نتائج ايجابية مع الوفاق، منذ توليه العارضة الفنية، عقب رحيل المدرب نبيل الكوكي