بن دريس :”سنواجه قوافل قفصة وديا وجاهزون لتشريف وفاق سطيف “

كشف رضا بن دريس مدرب وفاق سطيف عن البرمجة الجديدة التي يقوم بها رفقة لاعبيه في تربص تونس.

وقال رضا بن دريس في تصريح للصفحة الرسمية للفريق على موقع الفايسبوك ” “نقوم بثاني تربص بعد الأول الذي جرى بمركز تيكجدة، الظروف ممتازة و المرافق والوسائل البيداغوجية والاسترجاع، المهمة كانت سهلة، نتواجد في مرحلة ثانية، و سنقوم بالرفع من وتيرة العمل”

كما أضاف بن دريس “سنواجه قوافل قصفة الذي ينشط في القسم الأول التونسي، هدفه الرفع البدني، و الجانب التكتيكي الذي شرعنا فيه”.

وختم بن دريس “اللاعبون لحد الآن، مركزين وأشكرهم كثيرا رفقة الطاقم الفني و الطبي، و المسرين الذي يسهرون علينا و على المجهودات الكبيرة، حاليا نتدرب بـ 24 لاعبا، و ننتظر التحاق لاعبين لاكتمال التعداد”.

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