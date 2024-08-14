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الرياضة

بن دريس :”سنواجه قوافل قفصة وديا وجاهزون لتشريف وفاق سطيف “

بقلم عزيز طالبي
بن دريس :”سنواجه قوافل قفصة وديا وجاهزون لتشريف وفاق سطيف “
وفاق سطيف
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كشف رضا بن دريس مدرب وفاق سطيف عن البرمجة الجديدة التي يقوم بها رفقة لاعبيه في تربص تونس.
وقال رضا بن دريس في تصريح للصفحة الرسمية للفريق على موقع الفايسبوك ” “نقوم بثاني تربص بعد الأول الذي جرى بمركز تيكجدة، الظروف ممتازة و المرافق والوسائل البيداغوجية والاسترجاع، المهمة كانت سهلة، نتواجد في مرحلة ثانية، و سنقوم بالرفع من وتيرة العمل”
كما أضاف بن دريس “سنواجه قوافل قصفة الذي ينشط في القسم الأول التونسي، هدفه الرفع البدني، و الجانب التكتيكي الذي شرعنا فيه”.
وختم بن دريس “اللاعبون لحد الآن، مركزين وأشكرهم كثيرا رفقة الطاقم الفني و الطبي، و المسرين الذي يسهرون علينا و على المجهودات الكبيرة، حاليا نتدرب بـ 24 لاعبا، و ننتظر التحاق لاعبين لاكتمال التعداد”.

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