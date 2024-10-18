بن دريس: “عدنا إلى سكة الانتصارات بفضل الروح القتالية للاعبين”

ثمّن مدرب وفاق سطيف، رضا بن دريس، فوز فريقه المحقق، اليوم الجمعة، أمام ترجي مستغانم. في إطار الجولة الخامسة من الرابطة المحترفة.

وصرّح، بن دريس، خلال الندوة الصحفية بعد المباراة التي فاز بها فريقه بهدف دون رد: “الحمد لله حققنا ثلاث نقاط في مواجهة اليوم التي كانت صعبة”.

وأضاف المتحدث: “لم نخلق فرصا كثيرة في الشوط الأول، باستثناء لقطة ركلة الجزاء التي ضيعناها، كما حرمنا الحكم من ركلة جزاء في الشوط الأول”.

وتابع بن دريس قائلاً: “نتقبل قرارات الحكم، وأثمّن الروح القتالية للاعبين، فبفضلهم عدنا إلى سكة الانتصارات”.

للإشارة، حقق وفاق سطيف فوزه الثاني هذا الموسم، ورفع رصيده للنقطة الثامنة في المركز الرابع في سلم الترتيب البطولة.