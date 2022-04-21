بن دريس: ” عملنا على تدارك الأخطاء السابقة و حضّرنا للقاء العودة بصفة عادية”

كشف مساعد مدرب وفاق سطيف، رضا بن دريس، عن جاهزية فريقه لمواجهة الغد ضد الترجي التونسي في إياب ربع نهائي رابطة أبطال إفريقيا.

وصرح مساعد مدرب الوفاق، رضا بن دريس، حول المقابلة:”نتيجة التعادل ذهابا، كانت مرضية للطرفين بالنظر لمجريات اللقاء”.

كما أضاف بن دريس:”حضّرنا لمباراة العودة بصفة عادية، والحمدلله المعنويات جد مرتفعة، كما نحاول تدارك الأخطاء التي وقعنا بها سابقا”.

يذكر أن، لقاء العودة بين الوفاق والترجي برسم ربع نهائي رابطة الأبطال، سيُلعب بملعب رادس على الساعة الـ22.00 بالتوقيت المحلي.