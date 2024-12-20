بن دريس: “غياب جحنيط أثر على نتائج الفريق”

كشف مدرب وفاق سطيف، رضا بن دريس، الأسباب التي أدت لتضييع فريقه عدة نقاط في مرحلة الذهاب من الموسم الجاري، خاصة داخل الديار.

وصرج بن دريس، في هذا الخصوص للإذاعة الوطنية: “تركيبة فريقنا أغلبهم شباب، كما هناك خمسة لاعبين لم يجرو معنا التحضيرات الصيفية”.

كما أضاف: ” مهاجمينا افتقدو فعاليتهم، ما أثر عليهم نفسيا، وأدخلهم في مرحلة شك، تسبب في تضييعنا عدة نقاط في ميداننا”.

واردف مدرب الوفاق: “غياب أكرم جحنيط، في المباريات الماضية، أثر كثيرا على نتائجنا بالنظر لوزنه في تشكيلتنا”.

وتابع رضا بن دريس: “لاعبينا واعون بالمسؤولية والمهمة التي تنتظرهم أمام اتحاد العاصمة، خاصة وأن الجميع غير راض عن نتائجنا داخل الديار”.