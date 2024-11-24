بن دريس: “قدمنا مباراة بطولية وكان بامكاننا الفوز بنتيجة عريضة أمام أقبو”

أرجع مدرب وفاق سطيف، رضا بن دريس، الفضل في الفوز الذي حققه فريقه أمام أولمبيك أقبو، للاعبين، مركدا بأنه كأن بامكانهم انهاء المبارة بنتيجة عريضة.

وصرح بن ديرس، عقب فوزهم بهدف دون رد أمام مضيفهم أولمبيك أقبو: “أشكر اللاعبين الذين قدموا مباراة بطولية أمام أولمبيك أقبو”.

كما أضاف مدرب الوفاق: “كان بامكاننا انهاء هذه المباراة بنتيجة ثقيلة. بالنظر للفرص التهديفية العددية التي ضيعناها”.

وتابع رضا بن دريس: “ضيعنا أيضا في هذا اللقاء، ضربتي جزاء. ما يجعلني أقول بأننا لازلنا نعاني من مشكل النجاعة الهجومية”.