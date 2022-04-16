بن دريس: “لاعبونا لم يكونوا محفزين كما ينبغي أمام الترجي”
بقلم كريم تيغرمت
تحدث مدرب وفاق سطيف، رضا بن دريس، عن تعثرهم أمس الجمعة، أمام الترجي التونسي، ضمن ربع نهائي رابطة الأبطال.
وصرح بن دريس، عقب هذه المواجهة: “لا عبونا لم يكن لديهم حافز كبير في هذه المباراة خاصة من الناحية المادية”.
كما أضاف مدرب الوفاق: “لا يخفى عليكم بأن أغلب لاعبي الفريق يدينون بأجرة 7 إلى 10 أشهر، ولم يتلقوا مستحقاتهم المالية”.
يذكر أن وفاق سطيف، اكتفى بالتعادل السلبي بملعب “5 جويلية”، أمام الترجي التونسي، ضمن ذهاب ربع نهائي رابطة الأبطال.
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