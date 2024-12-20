بن دريس: “مباراتنا أمام اتحاد العاصمة ستكون صعبة على الفريقين”

تحدث مدرب وفاق سطيف، رضا بن دريس، عن المباراة المقبلة التي ستجمعهم بفريق اتحاد العاصمة، أين أكد بأنها ستكون صعبة على الفريقين.

وصرح بن دريس، اليوم الجمعة، للإذاعة الوطنية: “مباراتنا أما اتحاد العاصمة، ستكون صعبة على كلا الطرفين”.

كما أضاف: “ركزنا كثيرا على الجانب النفسي في تحضيرنا لهذه المباراة، لرفع معنويات لاعبينا بعد هزيمتنا الأخيرة أمام بارادو، التي كانت غير متوقعة، ومخيبة”.

وأردف مدرب الوفاق: “اتحاد العاصمة هذا الموسيم سعتير من أحين الفرق بالنظر للاتسقدامات التي قام بها الصيف الماضي”.

وتابع رضا بن دريس: “نتمنى أن نكون في أتم جاهزيتنا في هذه المباراة لاسعاد أنصارنا، رغم أن الفريق سيشهد بعض الغيابات”.