بن دريس :”نستحق الفوز أمام البيض ونسعى للتأكيد أمام بلوزداد”

أبدى مدرب وفاق سطيف رضا بن دريس سعادته الكبيرة لقيادة لاعبيه للفوز أمام مولودية البيض في افتتاح الموسم الكروي.

وقال رضا بن دريس خلال الندوة الصحفية، التي نشرتها اليوم الجمعة، الصفحة الرسمية للفريق السطايفي “الثلاث نقاط نستحقها، و كنا قادرين على الفوز بفارق أكبر، بسبب غياب التركيز على المستوى الهجومي”.

كما أضاف بن دريس ” أشكر اللاعبين على الفوز، بمرور المباريات سنتطور بشكل أفضل، خاصة مع انسجام المستقدمين الجدد”.

وأردف”اشكر الأنصار كثيرا على حضورهم القوي، وبتشجيع منهم منحونا قوة أكثر و خاصة للاعبين”.

كما تطرق بن دريس للحديث عن المواجهة المرتقبة أمام السياربي “أصبحنا نفكر في مباراة شباب بلوزداد، و الفوز هو هدفنا أمام فريق كبير مثل وفاق سطيف”.