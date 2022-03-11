بن دريس يتطرّق لمستقبله مع وفاق سطيف

تطرّق رضا بن دريس لمستقبله على مستوى العارضة الفنية لوفاق سطيف رغم المشاكل الكبيرة التي حدثت مؤخرا.

وقال رضا بن دريس خلال الندوة الصحفية التي عقدها اليوم قبل موعد مباراة أموزولو، “قبل كل شيء، هدفنا واضح للفوز بالنقاط الثلاث. حفزنا اللاعبين عن اهمية النقاط الثلاث”. وأضاف “صحيح أنا مدرب مؤقت، أما عن ترسيم تواجدي يبقى بيد الإدارة”.

كما تطرّق بن دريس إلى إمكانية عودة الجمهور إلى المدرجات “عودة الجماهير امر إداري وفوق طاقتنا”.

وختم “حاليا لا توجد مشاكل، احتوينا الوضع وطلبنا من اللاعبين التفكير في مستقبل الفريق ومباراة أمازولو”.

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بن دريس: غياب هذا الرباعي سيؤثر علينا أمام أمازولو

كشف مدرب وفاق سطيف رضا بن دريس عن المشاكل التي ستواجه تشكيلته خلال لقاء امازولو من جنوب افريقيا في رابطة أبطال افريقيا.

وقال بن دريس في تصريح له اليوم للإذاعة الوطنية “نعرف أمازولو جيّدا بحكم أننا تواجهنا معه سابقا. اشتغلنا على نقاط القوة والضعف. من جانبنا سنعاني من غياب قراوي، عريبي، جابو وزيتي الذين يملكون وزنا كبيرا في الفريق”.

كما تطرّق خليفة التونسي الكوكي إلى قضية جابو “لا توجد قضية تتعلّق بجابو. اللاعب قائد الفريق وتواصلت معه، يعاني من إصابة معقدة. ولن يتركنا في هذه الظروف”.

إلى جانب ذلك، قال عن اللاعب جاليت “قضية جاليت، المشكل كان سببه النتائج السلبية. والأهم بالنسبة لنا هو الفوز بالمقابلة والتأهل إلى الدور المقبل”.

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