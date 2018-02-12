قال إسماعيل بن دهيم المنسق الولائي لنقابة الكناباست لولاية البليدة، إنّ عدم تدخل وزيرة التربية ساعد في إشعال نار الفتنة.

وأضاف أنه منذ 3 أشهر لم تتدخل الوزيرة وهو ما ساعد في إشعال نار الفتنة، وفصل أكثر من 1200 أستاذ هو إصرار على مواصلة الإضراب.

وأشار إلى أنه تم صب الراتب الشهري وتم خصم الراتب كليا للمرة الثانية وتم خصمه بشكل كلي وهو إجحاف في حق الأساتذة.

مضيفا أنهم تقدموا بشكاوي عديدة لوزارة العمل منذ سبتمبر الفارط ولم يتدخلوا لأن المسؤول في الجزائر غير مسؤول.

خاصة وأن النقابة لم تستلم لحد الساعة قرار العدالة بخصوص عدم شرعية الإضراب.

من جهته إتهم ذات المتحدث مديرة التربية بالولاية لافتعالها المشاكل وتضييق العمل النقابي وإهانة الأساتذة

كما أشار إلى أن وزيرة التربية أججت الوضع رفقة المديرة.