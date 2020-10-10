بن دودة: أول أهدافي كان الدّفع بالثّقافة نحو منطق النجاعة الاقتصادية

قالت وزارة الثقافة مليكة بن دودة أن أول اهدافها كان الدّفع بالثّقافة نحو منطق النجاعة الاقتصادية.

ونشرت الوزيرة على صفحتها الرسمية في فايسبوك: سعدت اليوم بتسلم مسودة عمل لجنة إصلاح سوق الفن، هناك مسعى جاد لدى الفنانين أعضاء اللجنة لتقديم بدائل إقتصاديّة حقيقيّة، خاصّة بإشراك الشركات الناشئة التي أبدى شبابها تحمّسا للمساهمة في عالم الثّقافة.

واردفت: أول أهدافي كان الدّفع بالثّقافة نحو منطق النجاعة الاقتصادية، وسيبقى الهدف قائما، وأول الرّهان مبني على أهل الثّقافة ليغيّروا الوضع ويندمجوا في منطق الصناعة والاقتصاد.

وقالت: اليوم أعلنّا عن أول منصّة فنيّة في صالح التشكيليّين الجزائريّين، وقريبا منصّات لمختلف المجالات، منطق السّوق يجبرنا على عرض أفضل.

واختتمت بالقول: إن الفنان طاقة كامنة من الإبداع والإنتاج تحتاج لتأطير فني واقتصادي بعيدا عن التأطير الإداري، فهو في اعتقادي عبقرية متفردة تعشق الحرية وتسمو التألق دائما.