بن دودة: الأطفال صفحة المحبّة ومشتلة الأفكار

فن وثقافة
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بن دودة: الأطفال صفحة المحبّة ومشتلة الأفكار
بقلم مصطفى.ق

نشرت وزيرة الثقافة والفنون مليكة بن دودة فيديو على صفحتها الرسمية للقائها مع أطفال من تمنراست.

وقالت الوزيرة ان أسعد لحظات الإنسان حين يصغي لعبقرية النقاء والصفاء التي تصدر عن الأطفال، لقاء جميل ومبهج في عمق الجزائر.

واضافت: “هؤلاء الأطفال لا يخفون شغفهم للمطالعة، ووجودهم في تجمعات صغيرة يستدعي آلية لإيصال الكتب إليهم، سأعمل على تجهيز مكتبات أخرى على غرار مكتبتي ابتدائيتي ترهانانت وتڨمارت، للسماح لهم بالحصول على حقّهم في الكتاب.

وزيرة الثقافة والفنون رفقة أطفال تمنغست: ".. نقرأ"

#الأطفال_صفحة_المحبّة_ومشتلة_الأفكارأسعد لحظات الإنسان حين يصغي لعبقرية النقاء والصفاء التي تصدر عن الأطفال، لقاء جميل ومبهج في عمق الجزائر.هؤلاء الأطفال لا يخفون شغفهم للمطالعة، ووجودهم في تجمعات صغيرة يستدعي آلية لإيصال الكتب إليهم، سأعمل على تجهيز مكتبات أخرى على غرار مكتبتي ابتدائيتي ترهانانت وتڨمارت، للسماح لهم بالحصول على حقّهم في الكتاب.

Publiée par Malika Bendouda sur Dimanche 4 octobre 2020


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