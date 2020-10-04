بن دودة: الأطفال صفحة المحبّة ومشتلة الأفكار

نشرت وزيرة الثقافة والفنون مليكة بن دودة فيديو على صفحتها الرسمية للقائها مع أطفال من تمنراست.

وقالت الوزيرة ان أسعد لحظات الإنسان حين يصغي لعبقرية النقاء والصفاء التي تصدر عن الأطفال، لقاء جميل ومبهج في عمق الجزائر.

واضافت: “هؤلاء الأطفال لا يخفون شغفهم للمطالعة، ووجودهم في تجمعات صغيرة يستدعي آلية لإيصال الكتب إليهم، سأعمل على تجهيز مكتبات أخرى على غرار مكتبتي ابتدائيتي ترهانانت وتڨمارت، للسماح لهم بالحصول على حقّهم في الكتاب.