بن دودة: الإشاعات التي تطال صالح أوڨروت في كلّ مرّة دون تحقّق مؤذية له ولعائلته ولنا جميعا “

فنذت وزيرة الثقافة والفنون مليكة بن دود عبر صفحتها على الفيسبو ك كل الإشاعات التي طالت الفنان القدير صالح أوڨروت. والتي يواصل فترة علاجه بفرنسا.

وقالت الوزيرة عبر التغريدة انها تواصلت مع عائلة الفنان القدير صالح أوڨروت للإطمئنان على صحته وكذلك لموساة أسرته الكريمة.

وكتبت الوزيرة: “تواصلتُ مع عائلة الفنان القدير صالح أوڨروت، الذي يواصل حصص علاجه بكثير من الصّبر، وبابتسامته المعهودة.”

وأضافت الوزيرة “نحن ننتظر عودته معافى، ننتظره بيننا فنانا وإنسانا، وليس بيدنا غير الدّعاء له ليجد الشّفاء من اللّه.”

كما إستنكرت بن دودة للإشاعات الكاذبة التي تداولها مؤخرا رواد منصات التواصل الإجتماعي بخبر وفاة صويلح اطال الله في عمره وشفاه

وقالت بن دودة بهذا الخصوص “الاشاعات التي تطاله في كلّ مرّة دون تحقّق مؤذية له ولعائلته ولنا جميعا.”

وواصلت الوزيرة التغريدة قائلة:” يجب التفكير مليّا قبل تداول أنباء قد تؤذي الآخرين.”