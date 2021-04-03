بن دودة: الثقافة غنية بمُمكناتها وبإمكانها خلق الثروة

أكدت وزيرة الثقافة والفنون، مليكة بن دودة، اليوم السبت، إن الثقافة غنية بممكناتها ويمكنها خلق الثورة.

وأوضحت الوزيرة، في كلمة لها بمناسبة افتتاح منتدى الإقتصاد الثقافي بالمركز الدولي للمؤتمرات، إن المنتدى يتطلع إلى مخرجات محفزة وعملية بمساهمة الجميع.

وتابعت بن دودة، إن هذا المنتدى الأول من نوعه، قد جاء إلتزاما وانسجاما مع كل الالتزامات الثقافية لرئيس الجمهورية.

مشيرة إلى إن المنتدى رهان، على كفائة وعبقرية العقل الجزائري ليطور أشكال وأسباب ممارسة الثقافة في الإقتصاد الوطني.

بالإضافة إلى تقريب الرؤية الاقتصادية الثقافية من مختلف الفاعلين في عالم الاقتصاد والخدمات والمال.

وكذا الخروج بمشروعات حقيقية في مجالات الثقافة.

وأوردت بن دودة، إن الثقافة هي هويتنا الدفينة وواجهتنا الجميلة وممارستنا اليومية وهي سبب للوفاق الوطني.

وأكدت الوزيرة، إن قطاعها يريد للثقافة منطقا اقتصاديا يحافظ على جودتها وانتشارها ويبعثها بين الجزائريين والعالمين.

مشيرة إلى إن الثقافة مجال اقتصادي حيوي يحتاج إلى مقاربة جديدة.