بن دودة: الثّقافة المرفأ الآمن لجميع المبدعين والفنانين

قالت وزير الثقافة والفنون مليكة بن دودة أن الثّقافة المرفأ الآمن لجميع المبدعين والفنانين.

ونشرت الوزير على صفحتها الرسمية في فايسبوك: أَفلت أيَّام شهر التُّراث اللامادي الّتي خُصّصت للِّباس الجزائريّ، بحفل بهِيج أسهم في إحيائه كوكبة من المصممات والمصممين والمعلمات والمعلِّمين والعارضات والعارضين والفنانات والفنانين وفرقة البالي الوطنيّ، وكلُّهم شاركوا طواعية دُون اشتراط أدنى شرط مادّيّ .. لهم منِّي كلّ العرفان والثّناء والشُّكر، إذ جادوا عَلينا بالفن والجمَال بسخاء كبير.

واضافت الوزيرة: ولا يفوتني شكر الأسرة الإعلامية الّتي واكبت الفعالية باحترافية عالية وصل صداها إلى خارج الجزائر، إضافة إلى ثُلّة من تقنيي الدّيوان الوطنيّ للثقافة والإعلام والتلفزيون الوطنيّ الّذي أضحى رفيقا وفيًّا لِوزارة الثقافة والفنون .. لكم منّي جميعا جزيل الشّكر وجميله، دامت الثّقافة المرفأ الآمن لجميع المبدعين والفنانين في نجاح وأَلق دائمين.