بن دودة: الجزائري بحاجة إلى حياة جديدة في وطنه

دعت وزيرة الثقافة والفنون، مليكة بن دودة، اليوم الخميس، الجزائريين إلى نشر الثقافة والسياحة بكل الجزائر.

وقالت “نسعى لإعادة بعث السياحة الثقافية لإدخال المال الخاص لعملية ترويج لكل الثقافة الجزائرية”.

وأضافت “مهمة كل الجزائريين نشر الثقافة والسياحة، نريد أن يبقى الجزائري هنا لاكتشاف بلده، هو بحاجة لحياة جديدة في وطنه”.

وتابعت “نحن نعول على التنسيق مع وزارة السياحة لتحقيق الأهداف الحقيقية، فالهدف اليوم هو تنويع الاقتصاد الوطني وبعث مجالات جديدة”.

وذكرت وزيرة الثقافة بإبرام اتفاقية مع الكونفدرالية الوطنية لأرباب العمل، لبعث الاقتصاد الثقافي والسياحة الثقافية.

وأشارت “اليوم نفكر بمنطق جديد للانفتاح على كل الممكنات، قطاع السياحة شريك مهم جدا نحن نعول عليه لترقية الثقافة”.

كما أكدت مرافقة وزارة السياحة في تصنيف الفنادق التي تعتبر تراثا وطنيا لإضفاء قيمة ثقافية عليها والتي تعطيها قيمة سياحية.