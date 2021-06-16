بن دودة: الطفل يعدّ أولوية مهمة بالنسبة لوزارة الثقافة والفنون

قالت وزيرة الثّقافة، مليكة بن دودة، اليوم الأربعاء، إنّ الطفل يعدّ أولوية مهمة بالنسبة لوزارة الثقافة والفنون، خاصة ما تعلّق بأدب الطفل ودعم وفتح الورشات التكوينيّة لفائدة الكتابة لهذه الفئة.
كما أكدت بن دودة، خلال مشاركتها في جلسة برلمانية للطفل بعنوان “ترقية مكانة الطفل في ظل التشريعات الوطنية” بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي للطفل الإفريقي، اهتمامها الراسخ بالطفل أينما كان خاصّة في المناطق النائية، حيث تم فتح فضاءات للقراءة ومكتبات لتلاميذ المدارس والأطفال بهاته المناطق وهو ما تم في بلديات كثيرة بولاية تمنراست وغيرها من ولايات الوطن. كما أشارت إلى الدعم الذي تحظى به نوادي القراءة من خلال تزويدها بالإمكانات اللازمة والكتب.
ونوّهت السيّدة الوزيرة، بعديدِ الاتفاقيات المبرمة بين قطاع الثقافة والفنون ومختلف القطاعات الأخرى والتي تصبّ في خانة الاهتمام بالطفل مواطنُ المستقبل كما وصفته السيّدة الوزيرة.
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