بن دودة: الطفل يعدّ أولوية مهمة بالنسبة لوزارة الثقافة والفنون

ونوّهت السيّدة الوزيرة، بعديدِ الاتفاقيات المبرمة بين قطاع الثقافة والفنون ومختلف القطاعات الأخرى والتي تصبّ في خانة الاهتمام بالطفل مواطنُ المستقبل كما وصفته السيّدة الوزيرة.