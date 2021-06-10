بن دودة: المرأة قادرة على التنمية الشاملة بكل المجالات متى امتلكت زمام ثقافة الديمقراطية

افتتحت صباح اليوم الخميس، بقاعة المحاضرات في قصر الثقافة “مفدي زكرياء”، ندوة “خيارات الجزائريات في .. المواطنة والثقافة والسياسة. حيث أكدت وزيرة الثقافة، مليكة بن دودة، على دور المرأة في التنمية الشاملة لكل مجالات الحياة. متى امتلكت زمام ثقافة الديمقراطية.

من جهته، ثمن رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، رضا تير، الوعيَ السّياسي للمرأة الجزائرية. واقتحامها مجالات عديدة تمكّنها من لعب دورٍ فعّال في الحياة الثّقافية والسياسية والاقتصادية في الجزائر. وأجمعت المشاركات في الندوة، على ضرورة حضور المرأة في المشهد السياسي ومشاركتها في التغيير، وأبانت عن سُبل نجاها في هذا المسعى.