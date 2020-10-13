بن دودة تأمر بإعادة تهيئة كافة هياكل قرية الفنانين بزرالدة

أمرت وزيرة الثقافة مليكة بن دودة، اليوم الثلاثاء، بضرورة إعادة التهيئة الشاملة والتامة لكافة هياكل قرية الفنانين بزرالدة في العاصمة.

وخلال الزيارة التي قادتها إلى القرية، اطلعت وزيرة الثقافة والفنون على وضعية هذا الصرح الهام وعلى السير العام داخل هذه المؤسسة تحت وصاية وزارة الثقافة والفنون، حيث امرت بضرورة إعادة التهيئة الشاملة والتامة لكافة هياكل القرية،

بما فيها الغرف والمساحات الخضراء والمطعم لتضطلع قرية الفنانين بمهامها في جمع الفنانين من كل ربوع الوطن، وتنظيم إقامات إبداعية لمثقفين في شتى المجالات الأدبية والفكرية.



هذا وأشادت وزيرة الثقافة والفنون، بمشروع إنجاز أستوديو تصوير داخل القرية، مؤكدة أن هذا الأستوديو سيُتيح للفنانين المقيمين داخل القرية وغيرهم من تواجد حيّز فني يمكّنهم من استغلاله.