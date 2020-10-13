بن دودة تأمر بإعادة سلسلة “الأنيس” وعدد من الكتب التي كانت تصدرها المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية

قامت مليكة بن دودة، وزيرة الثقافة والفنون، مساء اليوم الثلاثاء بزيارة إلى المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية بالرغاية شرق العاصمة.

الوزيرة، وبعد أن استمعت لشروحات وافية حول عمل المطبعة وتجهيزاتها، اتخذت عدة قرارات تصب في صالح إنعاش المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية الخاضعة لوصاية وزارة الثقافة والفنون.

وأمرت الوزيرة إعادة بعث سلاسل الكتاب التي كانت تصدر سابقا وعلى رأسها سلسلة “الأنيس”، وذلك في حلّة جديدة لتُوجّه لعموم القرّاء وبأسعار معقولة، بالإضافة إلى تفعيل استراتيجية التوزيع، ودفع المؤسسة لتعمل بكامل إمكاناتها.

وأشارت مليكة بن دودة، إلى أنه على المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، تأدية الدور المنوط بها ضمن الاستراتيجية الجديدة لوزارة الثقافة والفنون.

وتأتي زيارة وزيرة الثقافة والفنون، للمؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، في سياق بثّ الرّوح في هذه المؤسسة عن طريق الكثير من المشاريع التي ستُحاول من خلالها وزارة الثقافة والفنون، إعادة إحيائها بما يتماشى وأهميتها كمؤسسة صُنّفت سابقا ضمن أكبر المطابع في المنطقة وكأهم مؤسسة مطبعية في قارة إفريقيا.

يُذكر أن وزيرة الثقافة والفنون، مليكة بن دودة، كانت قد نصّبت مهدي غوتي، مديرا جديدا للمؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، قبل أسابيع قليلة.