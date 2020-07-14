بن دودة تأمر بتسطير وتنفيذ برامج متكاملة بين المؤسسات الثقافية

فن وثقافة
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بن دودة تأمر بتسطير وتنفيذ برامج متكاملة بين المؤسسات الثقافية
بقلم خالد زوبيري

إجتمعت وزيرة الثقافة والفنون مليكة بن دودة، اليوم الثلاثاء، مع مدراء بعض المؤسسات تحت الوصاية، وإطارات من الوزارة، لبحث سُبل مرافقة الفنانين في الظرف الاستثنائي للحجر الصّحي.

وحسب بيان الوزارة، فقد أسدت لوزيرة، تعليماتها بغرض الشروع في تسطير وتنفيذ برامج متكاملة بين المؤسسات الثقافية، ودعتها إلى توظيف قدراتها لتمكين الفنانين من تسجيل أعمال غير مسبوقة، لبثّها في المنصات الإلكترونية المعتمدة، مقابل الاستفادة من مستحقات مالية مناسبة.

كما ألحّت وزيرة الثقافة، على ضرورة منح الفرصة للفنانين والمبدعين من مختلف الولايات، سيما للفئة الأكثر تضررا بالوضعية الحالية، يضيف البيان.

هذا ودعت بن دودة إلى تنظيم إقامات إبداعية محدودة دون الإخلال بالقواعد الصحية المعتمدة لمواجهة تفشي وباء “كوفيد19”.

ويأتي هذا الإجراء في سياق المتابعة الميدانية الدورية، من قِبل وزيرة الثقافة والفنون، لانشغالات الفنانين ولظروفهم الاجتماعية والمهنية.


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