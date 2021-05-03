بن دودة تأمر بمباشرة إجراءات سريعة للتكفل بحالة الفنان صالح أوقروت

أمرت وزيرة الثقافة مليكة بن دودة، يوم الاثنين، بمباشرة إجراءات سريعة للتكفل بالوضع الصحي للفنان صالح أوقروت.

ويعاني الكوميدي الشهير المعروف بإسم “عاشور العاشر” في صمت من مرض عضال ألزمه الفراش خلال الأيام القليلة الماضية.

وهو الأمر الذي دفع بوزيرة الثقافة بالإسراع في مباشرة إجراءات سريعة للتكفل به ونقله خارج الوطن لتلقي العلاج اللازم.

هذا وأكدت بن دودة أنها تتابع عن كثب الحالة الصحية لهذا الفنان الكبير، وتتمنى له الشفاء العاجل والعودة إلى جمهوره ومحبّيه.

ويعتبر صالح أوقروت من الفنانين الكوميديين الذين أمتعوا الجمهور الجزائري وأدخلوا البهجة في قلوبهم.