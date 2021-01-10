بن دودة تأمر من غرداية بفتح فرع للديوان الوطني لتسيير الممتلكات الثقافية المحمية بالمنيعة

زارت وزيرة الثقافة والفنون، مليكة بن دودة مساء اليوم الأحد، المتحف الوطني العمومي للمنيعة بولاية غرداية.
وحضرت الوزيرة جانبا من معرض للتراث غير المادي من تنظيم جمعيات ثقافية ناشطة، ووقفت على روح الإبداع لدى هذه الجمعيات
واجتهادها في الحفاظ على موروثنا الثقافي، لتقرر بعدها منح هذه الجمعيات الدعم اللازم.
كما توجهت إلى قصر المنيعة، حيث استمعت لشروحات وافية حول القصر المصنف ضمن التراث الوطني.
وقصد الحفاظ على هذا القصر أمرت الوزيرة، بفتح فرع للديوان الوطني لتسيير واستغلال الممتلكات الثقافية المحمية بالمنيعة.
هذا وأمرت أيضا بتشكيل لجنة من الخبراء لترسيم حدود القصر وإدراجه ضمن المسارات الاقتصادية الثقافية، بعد تسييجه لحمايته.
وللعلم فقد حظيت بعض الوجوه الثقافية والفنية بالمنيعة، بتكريم خاص من الوزيرة، كوقفة رمزية مع من كانت عطاءاتهم جزيلة للثقافة والفن لولاية غرداية وللجزائر قاطبة.
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