بن دودة تأمر من غرداية بفتح فرع للديوان الوطني لتسيير الممتلكات الثقافية المحمية بالمنيعة

وحضرت الوزيرة جانبا من معرض للتراث غير المادي من تنظيم جمعيات ثقافية ناشطة، ووقفت على روح الإبداع لدى هذه الجمعيات

واجتهادها في الحفاظ على موروثنا الثقافي، لتقرر بعدها منح هذه الجمعيات الدعم اللازم.