بن دودة تؤكد: شركات ناشئة في القطاع لإعادة بعث الثقافة خارج أطرها القديمة

قالت وزيرة الثقافة و الفنون مليكة بن دودة أن الطبعة الأولى مسابقةتحدي الثقافة هو حدث ثقافي استراتيجي واقتصادي بامتياز .

واضافت بن دودة ان الهدف منه هو بعث الثقافة خارج السياقات القديمة ،مؤكدة ان الأمر يحتاج الى شجاعة.

وأشارت بن دودة إلى أن نهائي المسابقة ،شارك فيها أكثر من 300 مؤسسة ناشئة.

يذكر انه 10 مؤسسات فقط من بين 300 مؤسسة تصل الى النهائي ،الذي يهدف الى بحث الثقافة خارج الأطر القديمة

و هذا لمساعدة المؤسسة المتوجدة للحصول على وسمها.

و أكدت وزيرة الثقافة و الفنون في اخر تدخلها ان الفائزين سيتحصلون على جوائز قيمة مادية بالا ضافة الى امكانية دعمهم من صندوق دعم المؤسسات الناشئة.