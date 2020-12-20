بن دودة تؤكد ضرورة دمج طلبة وخريجي المعاهد المتخصّصة تحت الوصاية في الأعمال الفنيّة والثّقافية

وأكدت الوزيرة، خلال مراسم الإفتتاح، أن التكوين الذي نقترحه في مدراس ومعاهد وزارة الثقافة ضروري للحياة العامة وللفضاءات العمومية.

وفي السياق ذاته، تعهدت بالسعي من أجل تكريسه عبر مخاطبة الشّركاء في القطاعات الأخرى.

كما ذكرت الوزيرة، بأنها قد أسدت تعليماتها لمصالح الوزارة بدمج الطلبة في الأعمال الفنيّة والثّقافية .

وسيكون دمج الطلبة في الأعمال الفنيّة والثّقافية التي تدعمها أو تشارك فيها أو تسهّل إنتاجها وزارة الثقافة والفنون.

وأن تُستحدث خلية متابعة للمتخرجين والطلبة بهدف توجيههم نحو الممارسة الفنية.

وكشفت الوزيرة، أنه ابتداء من الدخول المقبل سيكون من الضروري التكيّف مع واقع اقتصاديّ جديد.

وأضافت، أن الطلبة سيتلقّون مقاييس تفتح لهم أفق التفكير في مقاولاتيّة فنيّة، وسيكون بوسع الطّلبة متابعة تكوين تخصّصيّ في الشّريط المرسوم.

وزارت الوزيرة أيضا المعهد العالي للموسيقى بالعاصمة، حيث استمعت لانشغالات أساتذته، وحضرت عروض موسيقية من أداء طلبة المعهد.