بن دودة تؤكد ضرورة فتح مكاتب خاصة عبر مديريات الثقافة بالولايات

أكدت وزيرة الثّقافة والفنون، مليكة بن دودة، ضرورة فتح مكاتب خاصة عبر مديريات الثقافة والفنون بالولايات. وتهتم هذه المكاتب بالاستماع لانشغالات الجمعيات الثّقافية والفنية الناشطة ودراسة ملفات الدعم ومتابعتها. وخلال اجتماع مع إطارات الوزارة، دعت إلى ضرورة بن دودة إلى الاهتمام بدعم الجمعيات الثقافية والتعاونيات المسرحية بمناطق الظل خاصّة. كما اكدت حرصها الدائم على وجوب مرافقة هذه الجمعيات ودعم نشاطاتها بما يخدم الذائقة الثقافية والفنية لساكنة هذه المناطق.

واستمعت وزيرة الثّقافة، خلال الاجتماع، لعرض مفصّل حول آليات استقبال ملفات الدعم السنوي للجمعيات والمشاريع والتظاهرات الثقافيّة والسينماتوغرافيّة، حيث استقبلت مديرية تنظيم توزيع الإنتاج الثقافي والفني بوزارة الثقافة والفنون، عن طريق منصاتها الرقمية، ما يربو عن 1155 ملف.