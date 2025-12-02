بن دودة تبحث مع السفير الفنزويلي تعزيز العلاقات الثقافية

استقبلت وزيرة الثقافة والفنون، مليكة بن دودة، اليوم بمقر الوزارة، سعادة سفير جمهورية فنزويلا البوليفارية لدى الجزائر، عماد صعب، في لقاء خصِّص لبحث سبل تعزيز العلاقات الثقافية وتوسيع آفاق التعاون الثنائي بين البلدين.

وخلال هذا اللقاء الودي والبَنّاء، استعرض الجانبان عمق الروابط التاريخية والصداقة التي تجمع الجزائر وفنزويلا. مؤكدَيْن حرصهما المشترك على الارتقاء بالشراكة الثقافية بما يخدم تبادل الخبرات وترقية الإبداع في مختلف المجالات.

وقد شكّل فن الموسيقى محورًا رئيسيًا للمباحثات، لا سيما الموسيقى السمفونية، إذ عبّرت الوزيرة عن استعداد الجزائر لتعميق التعاون في هذا المجال من خلال مشاركة التجربة الفنزويلية. وتبادل الفرق الموسيقية، وتنظيم ورشات تكوينية مشتركة، وترقية المبادرات الموجهة للموسيقيين المحترفين والهواة.

ومن جهته، ثمّن سعادة السفير الديناميكية الثقافية التي تشهدها الجزائر، معبّرًا عن استعداد بلاده للمشاركة بخبراتها وتجاربها في تنمية هذا اللون الفني الغني والمتنوع. وتعزيز الحوار الثقافي بين الشعبين الصديقين عبر مبادرات مشتركة وبرامج تعاون مستدامة.

وفي ختام اللقاء، أكّد الطرفان عزمهما على مواصلة العمل المشترك وتفعيل البرامج الثقافية الثنائية بما يعكس طموحات البلدين ورغبتهما في تعزيز جسور التبادل الثقافي والفني.