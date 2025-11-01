بن دودة تبحث مع المدير العام لليونيسكو حماية المعالم الأثرية والثقافية

أجرت وزير الثقافة والفنون مليكة بن دودة اليوم مباحثات مع المدير العام لمنظمة اليونسكو خالد العناني.

وجرت هذه المباحثات على هامش مشاركتها في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير.

وخلال اللقاء جدّدت بن دودة تهانيها للعناني بمناسبة انتخابه على رأس المنظمة، مبرزةً دعم الجزائر الكامل له في أداء مهامه.

كما تناول اللقاء سبل تعزيز الشراكة والتعاون بين الجزائر واليونسكو في مجالات حماية المعالم الأثرية والثقافية.

ويشمل التعاون أيضاً، صون الموروث الثقافي المادي واللامادي، وتطوير القدرات الوطنية.

ويتصل ما تقدّم بتعزيز الأطر القانونية الكفيلة بحماية وترقية الخصائص الثقافية والتراثية الوطنية.

من جهته، استعرض العناني رؤيته الطموحة لتفعيل دور المنظمة كإطار جامع لتعزيز التفاهم والتعاون الدولي والتفاعل الإيجابي.

وأكّد العناني حرصه على معالجة مختلف الملفات ذات الصلة بروحٍ من المسؤولية والشفافية والالتزام بأهداف المنظمة.