بن دودة: تحفة “قناع الغرغون” التي هربت سنة 1996 إلى تونس تعود إلى عنابة

أكدت وزيرة الثقافة والفنون مليكة بن دودة، على أن استرجاع تحفة “قناع الغرغون” التي هربت سنة 1996 إلى تونس يعد تثمينا لعمل قطاع الثقافة في المحافظة على التراث الأثري المتنوع الذي تزخر به الجزائر.

وأوضحت الوزيرة خلال معاينتها “قناع الغرغون” بمتحف هيبون بولاية عنابة، رفقة الوزير المنتدب المكلف بإصلاح المستشفيات لدى وزارة الصحة إسماعيل مصباح، في إطار زيارة عمل و تفقد إلى الولاية تدوم يومين، بأن هذه التحفة الأثرية المنحوتة بالرخام و تزن 300 كلغ قد استرجعتها الجزائر سنة 2014 و ظلت محفوظة بالمتحف الوطني للآثار بالجزائر العاصمة، قبل إرجاعها إلى عنابة منذ بضعة أيام.

ونوّهت الوزيرة بالجهود الكبيرة التي تقوم بها مختلف الأجهزة الأمنية والجمارك الجزائرية في مكافحة تهريب ونهب الآثار، مؤكدة أن استرجاع هذه التحفة سيسمح ببعث حركية بالموقع الأثري هيبون في مجال السياحة الثقافية.

وأشارت مليكة بن دودة في هذا السياق إلى أن هذا الرصيد من شأنه أن يفتح الفرصة أمام الشباب للاستثمار في مؤسسات ناشئة مبتكرة لبعث السياحة الثقافية وذلك من خلال استحداث مسارات ثقافية تعرف بالبيئة الثقافية للموقع الأثري هيبون ورصيده الثقافي والتراثي.

كما أكدت في هذا الصدد على تشجيع الشباب على الاستثمار في مجال ابتكار زيارات استكشافية افتراضية بتقنية ثلاثية الأبعاد تعرف بالمواقع الأثرية لاستقطاب المواطنين نحو هذه المواقع و إضفاء حركية تنموية محلية.