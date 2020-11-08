بن دودة تدشن معرض للحرفيين بـ”قلعة الجزائر”

دشنت مليكة بن دودة، وزيرة الثقافة والفنون، مساء اليوم الأحد، معرض للحرفيين بـ”قلعة الجزائر”، معلنة بذلك عن الانطلاق في استغلال المعالم التّاريخيّة المصنّفة وفق منظور اقتصادي.

ويندرج هذا المعرض الممتد على مدار أسبوع والذي سيكون مفتوحا للزوّار، في إطار مشروعٍ يشمل الاستغلال التّدريجي للمواقع الأثرية والمعالم التّاريخية لصالح التنمية،

مع مراعاة متطلّبات الحماية والحفظ كما هو مدرج في برنامج عمل الحكومة؛ ولقيت هذه المبادرة استحسانا لدى المشاركين، حيث سيتسنّى لهم عرض وبيع منتجاتهم للجمهور.



واستغلّت الوزيرة، المناسبة لتفقّد بعض أجنحة “قلعة الجزائر” الّتي تمّ ترميمها وأخذ علمٍ بالأشغال المتواصلة في الأجنحة المتبقيّة،

ودعت القائمين على هذا المعلم التّاريخي لبذل مزيد من الجهد حتى يكون هذا الصّرح قِبلة ثقافيّة وسياحيّة بامتياز بالنّظر إلى أهميته، كما دعت إلى تنظيم زيارات لصالح المتمدرسين للاطّلاع على هذا الصّرح المرتبط بأحداث تاريخية هامّة.