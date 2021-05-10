بن دودة تدعو لمواصلة العمل بالموقع الأثري “مرسى الدجاج” لاكتشاف حفريات أثرية أخرى

حثت مليكة بن دودة، وزيرة الثقافة، على ضرورة مواصلة العمل بالموقع الأثري “مرسى الدجاج” بزموري البحري، لاكتشاف حفريات أثرية أخرى.

وجاء تصريح بن دودة خلال زيارة عمل قادتها اليوم الإثنين، إلى ولاية بومرداس.

ودعت لإشراك المركز الوطني للبحث في علم الآثار والديوان الوطني لتسيير واستغلال الممتلكات الثقافية المحمية، في الحفريات والحماية.

وهذا هدف التعجيل في تهيئة الموقع ليصبح عمليا ويستجيب للمقاربة الإقتصادية التي تنتهجها وزارة الثقافة والفنون.

ويعود موقع “مرسى الدجاج” للقرنين الرابع والسادس هجري، حيث شهدت زموري البحري خلالها ازدهارا وربطتها علاقات تجارية مع عديد الحواضر.

ووقفت الوزيرة، على سير المكتبة الرئيسية المطالعة العمومية “عبد الرحمان بن حميدة”.

وشددت على ضرورة التكفل بالشباب المبدع من خلال تنظيم ورشات للمبدعين في مجالات الكتابة.

كما أعطت إشارة انطلاق قافلة للكتب موجهة نحو مناطق الظل بالولاية.

وبدار الثقافة “رشيد ميموني”، استمعت الوزيرة لعرض حول ترميم وإعادة الاعتبار لهذا الصرح الثقافي.

وأوصت بضرورة التعجيل بعمليات الترميم ليستفيد مثقفو وفنانو بومرداس منه.

كما أشرفت، على توقيع اتفاقية عمل حول تطوير المقاولاتية والمؤسسات الناشئة بين مديرية الثقافة والفنون وجامعة “امحمد بوڨرة”.

وزارت الوزيرة، معرضا للفن التشكيلي والصناعات الحرفية بدار الثقافة.

ودعت بالمناسبة، الفنانين التشكيليين إلى الاستفادة من منصة “لوحتي”، التي تتيح لهم عرض وبيع لوحاتهم عبر المنصات الرقمية.