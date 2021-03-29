بن دودة ترفض التدخل في وقف عروض مسرحية لفنانين

أعربت وزيرة الثقافة، مليكة بن دودة، اليوم الاثنين، عن رفضها المطلق التدخل في وقف عروض مسرحية لفنانين.

وأكدت أنها كمسؤولة أولى على القطاع لن تسمح بمنع أيّ مسرحي من تقديم عمله بكل حرية، ولن تقبل باعتراض الفنان وهو يقوم بعمله.

وذكرت الوزيرة أن المسرح اختصّ باهتمامها منذ وصولها إلى الوزارة، وجعلته ضمن خطط الإصلاح العاجلة التي باشرتها منذ مطلع العام 2020.

جاء ذلك، خلال اختتام فعاليات “ملتقى الاستراتيجيات الوطنية والدولية في تسيير المسارح”، بالمسرح الوطني الجزائري محي الدين بشطارزي.

ولفتت الوزيرة إلى أن المرسوم التنفيذي للعلاقات المهنية الفنية الذي صادقت عليه الحكومة قبل أيام؛ يُساهم في حفظ حقوق الفنانين ويجلي واجباتهم.

وأكدت أنه سيبقى مفتاحًا لقانون فنان جامع لكل تطلعاتكم، ومانع لخدش كرامة الفنان، فاتحًا أمامه فرص ممارسة فنه في أريحية.

وقالت الوزيرة إن صلاحَ المسرح وتفوّقه يعني بالضّرورة صلاحَ كلّ الفنون وتفوّقها، المسرحُ هو الصّورة المثلى للفنّ الإنساني، حاضنُ الأفكارِ والأسئلة الجوهريّة، ومُحفّز التغيير والتجدّيد عبر القرون، ومُفسّر المواقف والحالات، المسرحُ هو فنّ الفنون وسيّدها.

وشددت الوزيرة أنّ ارتباط المسرح بالحياة ليس ارتباط شرحٍ وتلقي، إنّه فنّ التغييرات والتحويرات وإعادة ترتيب التفاصيل، فنّ العوالمِ الممكنة والمأمول، فنّ ترويضِ الخيبةِ والألم، وهو حتما فنّ الجماليّات كلّها.