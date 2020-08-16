بن دودة تستقبل المدير العام للوكالة الفضائية الجزائرية

استقبلت وزيرة الثقافة والفنون، مليكة بن دودة، اليوم الأحد، عز الدين أوصديق، المدير العام للوكالة الفضائية الجزائرية.

وقدم أوصديق، للوزيرة، شروحات حول مهام الوكالة الفضائية الجزائرية، كما تطرقا لسبل الشراكة من أجل استعمال التقنيات الفضائية لحماية التراث الثقافي وحفظه، بالإضافة إلى تسيير التراث الثقافي والبيئي في الحظائر الثقافية الوطنية، وهذا تحسبا لتوقيع اتفاقية بين قطاع الثقافة والفنون والوكالة خلال الأسبوع المقبل.

اللقاء حضره مدير ترميم وحفظ التراث الثقافي بوزارة الثقافة والفنون، زهير بلالو.