بن دودة تستقبل ممثلين عن 30 نادي قراءة من مختلف جهات الوطن

استقبلت اليوم وزيرة الثقافة والفنون مليكة بن دودة ممثلين عن ثلاثين نادي قراءة من مختلف جهات الوطن.

وقالت الوزيرة في منشور لها على صفحتها الرسمية في فايسبوك: القراءة فعل حياتي، لا وقت ولا مدّة له، ونشاطهم يستحق التنويه والتشجيع؛ مؤمنة بهم وأجدد دعمي لهم.

واضافت ان هؤلاء المنشغلون بالقراءة والشغوفون بعوالم الفكر والحوار، لهم دور ضمن استراتيجيّتنا لدعم الكتاب، تماما كأهميّة فضاءات القراءة ممثّلة في مكتبات المطالعة العموميّة.

واسدت الوزيرة تعليمات ليتم دعم هذه النوادي ضمن ما يسمح به الإطار القانوني لتنشط وتقترح وتتفاعل مع الكتاب وتشجّع على فعل القراءة.

وقالت: إنّ إيماننا بهم لا يأتي من نبل مسعاهم فقط، بل من سعادتنا ونحن نرى خيارات حضاريّة لشباب مقبل بشغف على لحظة القراءة والاحتفاء بالكتاب.

واضافت: ولقد سبق واعتبرت أنهم الحقيقيون والأكثر نفعا، وهنا أدعوهم إلى مواصلة اجتهادهم، وتجديد طاقتهم في كل يوم، وأعدهم أن نصغي لهم ونرافقهم.

واختتمت إننا نعتمد عليهم لمواصلة احتفاليتهم الدائمة بالكتاب، خاصة الكتاب الجزائري الذي يحتاج دعمنا واهتمامنا.