بن دودة تشارك في النّدوة الدّولية حول “التسامح بين الثّقافات من أجل عالم أفضل”

شاركت وزيرة الثقافة، مليكة بن دودة، اليوم الإثنين، في النّدوة الدّولية حول “التسامح بين الثّقافات من أجل عالم أفضل”.

وجرت هذه الندوة بتقنية التحاضر عن بعد، وبمشاركة العديد من المنظمات الدوليّة والشخصيات الثقافية العربيّة.

وقالت وزيرة الثقافة والفنون، في مداخلتها: “عندما نتحدث عن التنوع الثّقافي فإنّ بلادي قد كرّست هذا كشرط أساسيّ في العمل الثّقافي، وخلال الفترة القليلة السّابقة مكّنت الأنشطة المتعدّدة التي أشرفنا عليها أن تضعنا في صورة التنوّع الاستثنائيّ الثقافي للجزائر،

وهو تنوّع يصنع تكاملا ويُحدث انسجاما بين مواطني بلد يمتدّ إلى 2.4 مليون كلم 2، ويتسلّح بـ2.4 مليون سنة من التاريخ، ومن تثقيف الحياة والأرض والوجود الإنسانيّ.”

وأضافت بن دودة:” أن القرآن الكريم لفت إلى وجودنا كشعوب، وإلى اختلافنا الإثني والقبليّ واللّغويّ، وسهّل علينا التواصل بمنحنا فرصة التبادل الثقافيّ من خلال الآية القرآنية المجيدة: {إنّ خلقناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا}.

كما أشارت وزيرة الثقافة والفنون، إلى أن الحوار بين الثّقافات وبين الأديان والحضارات “أضحى أكثر من أي وقت مضى ضرورة ملحّة لمواجهة التحديات الخطيرة التي تهدّد الأمن الدّولي بسبب التطرّف والعنف والإرهاب وجراء النظام العالمي غير العادل”.