بن دودة تشرف على تشكيل فوج عمل موسع للخبراء ومهنييّ السينما

كما طمأنت بن دودة المنتجين بوجود إرادة سياسية لتعديل النصوص التشريعية والتنظيمية وتكييفها مع التطور الذي يشهده النشاط السينماتوغرافي في العالم، وجعله قطاعا واعدا وذا جاذبية قوية للاستثمار.

وأعلنت وزيرة الثقافة عن الشروع في إجراءات عملية مع قطاعات الداخلية والجماعات المحلية، التكوين والتعليم المهنيين، الاتصال، التجارة، المؤسسات المصغرة، والمؤسسات الناشئة. وذلك بغرض إحداث ديناميكية حول فروع الإنتاج والتوزيع والاستغلال.