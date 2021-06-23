بن دودة تشرف على تشكيل فوج عمل موسع للخبراء ومهنييّ السينما

أشرفت وزيرة الثقافة والفنون مليكة بن دودة، اليوم الأربعاء، على تشكيل فوج عمل موسع للخبراء ومهنييّ السينما، بغرض إرساء صناعة سينيماتوغرافية تُحقق المردودية اللازمة لإنعاش الاقتصاد الوطني.
وشددت الوزيرة على بقاء دعم الدولة للإنتاج السينمائي وتشجيع المنتجين السينيمائيين وفق آليات جديدة وأكثر شفافية.
كما طمأنت بن دودة المنتجين بوجود إرادة سياسية لتعديل النصوص التشريعية والتنظيمية وتكييفها مع التطور الذي يشهده النشاط السينماتوغرافي في العالم، وجعله قطاعا واعدا وذا جاذبية قوية للاستثمار.
وأعلنت وزيرة الثقافة عن الشروع في إجراءات عملية مع قطاعات الداخلية والجماعات المحلية، التكوين والتعليم المهنيين، الاتصال، التجارة، المؤسسات المصغرة، والمؤسسات الناشئة. وذلك بغرض إحداث ديناميكية حول فروع الإنتاج والتوزيع والاستغلال.
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