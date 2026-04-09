بن دودة تشرف على تنصيب محافظي مهرجانات ثقافية

أشرفت وزيرة الثقافة والفنون، مليكة بن دودة، اليوم الخميس، بالقاعة الشرفية لقصر الثقافة “مفدي زكريا”، على مراسم تنصيب محافظين جدد لعدد من المهرجانات الثقافية الوطنية والدولية.

ويأتي هذا في إطار الاستراتيجية الثقافية الرامية إلى تفعيل المشهد الإبداعي وجعله فضاءً للتلاقي والتعبير الفني.

وأكدت الوزيرة، في كلمتها الافتتاحية، أن هذا اللقاء يمثل محطة أساسية لتعزيز هذه التظاهرات. بالنظر للدور المحوري الذي يضطلع به المحافظ في ضمان نجاح البرامج وتحقيق الأهداف الثقافية والفنية.

كما شددت على أن هذه المهرجانات هي آليات فعالة للتعريف بالموروث الثقافي الجزائري وترسيخ قيم الحوار والتنوع.

قائمة المحافظين الجدد الذين تسلموا مقررات تعيينهم:

- رابح سبع: المهرجان الدولي لموسيقى “قناوي”.

– عبد الله بوقندورة: المهرجان الدولي لتيمقاد.

– علي عيساوي: المهرجان الدولي للمسرح.

– فيصل صاحبي: المهرجان الدولي للفيلم القصير.

– سيد أحمد المداح: المهرجان الوطني لمسرح الهواة.

– تونس أيت علي: المهرجان الوطني للإنتاج المسرحي النسوي.

– سامي لموتي: المهرجان الوطني للفنون التشكيلية والفنون المرئية.

– صالح رميني: المهرجان الوطني للموسيقى الحالية.

– بلقاسم محمد كمال: المهرجان الدولي للجاز.

– الطاهر هدهود: المهر جان الدولي للنحت.

– عبد الحميد بوزاهر: المهرجان الوطني للموسيقى والأغنية الشاوية.

– أحمد لصنوني: المهرجان الدولي للزخرفة والمنمنمات⁠.

– ⁠الصادق بوراوي: المهرجان الوطني للموسيقى الأندلسية.

– ⁠بلقاسم بن شرودة: المهرجان المحلي برزانة.

– ⁠عبد الرحمان نواصر: المهرجان المحلي للقصر القديم.

– ⁠مالك دحمان: المهرجان المحلي للإنشاد.

– ⁠ حكيم دكار: المهرجان الدولي بانوراما السينما.

– ⁠أحمد بن خلاف: المهرجان الوطني للعيساوة.

وقد تخلل اللقاء عرض فيديو يستعرض حصيلة المهرجانات الثقافية للسنة الفارطة. بالإضافة إلى الإعلان الرسمي عن رزنامة المهرجانات الثقافية لهذه السنة. بحضور مديري المؤسسات الثقافية تحت الوصاية ومدراء الثقافة لعدد من الولايات.

تختتم هذه الخطوة سعي الوزارة نحو تكريس الاحترافية في التسيير. وتجديد الدماء في الهياكل التنظيمية للتظاهرات الكبرى. بما يليق بسمعة الثقافة الجزائرية وتطلعات مبدعيها.