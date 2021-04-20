بن دودة تشرف على تنصيب مديري الثقافة لـ11 ولاية

أشرفت وزيرة الثقافة، على تنصيب مديري الثقافة والفنون لأدرار، تبسة، غرداية، وهران، قالمة، غليزان، جيجل، تلمسان، إليزي، سيدي بلعباس ومعسكر.

ويتعلق الأمر بكل من عبد القادر بومرجان، “أدرار”، جمال الدين عبادي “تبسة”، عبد الجبار بلحسن “غرداية”، بشرى صالحي “وهران”.

بالإضافة إلى بوجمعة بن عميروش “قالمة”، فاطمة بكارة “غليزان”، عبد العزيز بوحبيلة “جيجل”، أمين بودفلة “تلمسان”، حسان بحيدي “إليزي”.

ودليلة عواس “سيدي بلعباس”، وعبد الغني رزيقي “معسكر”.

وأسدت مليكة بن دودة، تعليمات للمديرين الجدد بضرورة التقرّب من الفنانين والمثقفين وفتح الأبواب أمامهم بإنشاء مكتب خاصّ للإنصات لانشغالاتهم.

بالإضافة إلى تنظيم لقاءات إعلامية وأبواب مفتوحة حول مختلف المنصّات الرقمية التي تُتيحها وزارة الثّقافة خدمة لكل الفاعلين بحقل الفن.

وأكدت الوزيرة، على ضرورة تجسيد استراتيجية الوزارة المتعلقة بتشجيع المستثمرين والمتعاملين الاقتصاديين على الاستثمار في قطاع الثّقافة والفنون.