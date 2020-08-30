بن دودة تشرف غدا على توقيع اتفاقيتي شراكة مع الوكالة الفضائية الجزائرية

تُشرف وزيرة الثقافة والفنون، مليكة بن دودة، غدا الإثنين، بقاعة المحاضرات بقصر الثقافة “مفدي زكرياء” بالعاصمة، على مراسم توقيع اتفاقيتي شراكة مع الوكالة الفضائية الجزائرية.

الاتفاقيتين تهدفان لتعزيز التعاون بين وزارة الثقافة والفنون والوكالة الفضائية الجزائرية، للاستغلال الأمثل للأنظمة الفضائية الوطنية لاسيما حماية وحفظ وتثمين التراث الثقافي حسب بيان للوزارة.

مراسم التوقيع تشمل المصادقة على اتفاقيتين، الأولى تتعلق باتفاقية إطار بين وزارة الثقافة والفنون مع الوكالة الفضائية الجزائرية.

والثانية تخص اتفاقية متخصّصة تجمع الوكالة الفضائية الجزائرية بالمديرية الوطنية لمشروع الحظائر الثقافية الجزائرية المنبثق عن اتفاقية بين قطاع الثقافة وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية.